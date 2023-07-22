В Испании кандидаты провели заключительные митинги перед парламентскими выборами

Основная борьба за пост премьер-министра развернулась между действующим главой правительства социалистом Педро Санчесом и его коллегой из консервативной партии. Однако эксперты ставят на победу ультраправой партии «Голос», что вызывает опасения в Брюсселе, поскольку теперь Испания может повторить судьбу Польши, Венгрии и Италии, где к власти уже пришли ультраправые. В результате под угрозой могут оказаться важнейшие европейские соглашения в сфере миграционной политики и экологии.