Тысячи человек эвакуированы из-за пожара на юге Франции

Новости Франции. 3 тысячи человек эвакуированы из-за лесного пожара на юге Франции. Огонь вспыхнул в популярном у туристов районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. 3 тысячи человек эвакуированы из-за лесного пожара на юге Франции. Огонь вспыхнул в популярном у туристов районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пламя уничтожило полтысячи гектаров земли, вплотную приблизилось к кемпингам. Приостановлено железнодорожное сообщение, перекрыты несколько дорог. Несмотря на жару и сильный ветер, пожарным удалось взять огонь под контроль. Сообщается, что пострадали 18 спасателей.