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Тысячи человек эвакуированы из-за пожара на юге Франции

17 августа 2023 06:11
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Новости Франции. 3 тысячи человек эвакуированы из-за лесного пожара на юге Франции. Огонь вспыхнул в популярном у туристов районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи человек эвакуированы из-за пожара на юге Франции-1

Пламя уничтожило полтысячи гектаров земли, вплотную приблизилось к кемпингам. Приостановлено железнодорожное сообщение, перекрыты несколько дорог. Несмотря на жару и сильный ветер, пожарным удалось взять огонь под контроль. Сообщается, что пострадали 18 спасателей.

# Пожар # Новости Франции # Фотофакт

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