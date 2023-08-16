Чуть ли не половина испанцев не могут себе позволить отдохнуть на море

Новости Испании. Отпуск для испанцев становится роскошью. Согласно данным Национального института статистики, почти 34 % жителей страны не могут уехать на отдых даже на несколько дней. Причиной стали быстро растущие цены буквально на все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сравнению с прошлым годом путевки подорожали на 17,5 %, почти на 20 % взлетела стоимость гостиниц и аренда жилья. А обед в ресторане или кафе обойдется испанцам на 15 % дороже, чем прошлым летом. При этом значительно выросли и транспортные расходы. При бронировании авиабилетов в январе на летние месяцы цены выросли примерно на 37 %. В таких условиях люди предпочитают оставаться в городах, даже несмотря на аномально жаркую погоду, которая установилась в стране.