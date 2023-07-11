Турция дала согласие на быстрое вступление Швеции в НАТО

Документы о присоединении Швеции в Североатлантический альянс будут переданы в парламент Турции в ближайшее время. Протокол там планируют одобрить на осенней сессии по причине того, что заксобрание республики уходит на летние каникулы. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер, пишет ТАСС.

Сообщается, что осенняя сессия турецкого парламента стартует 1 октября текущего года. О процедуре прохождения протокола шведская сторона проинформирована. Согласно законодательству Турции, после предоставления документа, что, как ожидается, сделает глава государства или внешнеполитического ведомства, он поступит на рассмотрение профильной комиссии. После этого шага, в случае утверждения, его вынесут на рассмотрение в парламент.

По заявлению Столтенберга, Турция дала согласие как можно оперативней передать протокол о присоединении Швеции к НАТО на ратификацию в парламент. Сообщается также, что все ранее выдвинутые требования Анкары по вопросу Швеции выполнены. Главное из них – противодействие терроризму.