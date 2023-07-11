Япония сможет участвовать в военных операциях ЕС

Помимо регулярных встреч на уровне министров, партнерство будет включать взаимодействие в областях, связанных с безопасностью, а также совместную эвакуацию граждан, учения и участие в военных операциях ЕС. При этом, как считают эксперты, Европа стремится к более тесному военному взаимодействию не только с Японией, но и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Австралией и Южной Кореей.