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Япония сможет участвовать в военных операциях ЕС

11 июля 2023 06:09
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Япония станет первым партнером Евросоюза в области безопасности и обороны. Главная цель проекта – расширить сотрудничество с третьими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Япония сможет участвовать в военных операциях ЕС-1

Помимо регулярных встреч на уровне министров, партнерство будет включать взаимодействие в областях, связанных с безопасностью, а также совместную эвакуацию граждан, учения и участие в военных операциях ЕС. При этом, как считают эксперты, Европа стремится к более тесному военному взаимодействию не только с Японией, но и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Австралией и Южной Кореей.

# Международная политика # Фотофакт

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