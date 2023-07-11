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Ветрогенерация в Европе снизилась до рекордного минимума

11 июля 2023 06:07
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Ветрогенерация в Европе снизилась до рекордного минимума. Показатель упал за последние две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветрогенерация в Европе снизилась до рекордного минимума-1

С начала месяца средний объем выработки электроэнергии из ветра сократился до 15 %. Хотя еще в конце 2022 года ветряки обеспечивали почти пятую часть потребности Европы в электричестве. Причина – слабый ветер. Эта ситуация ощутимо влияет на потребление газа и его стоимость. Безветренная погода приводит к увеличению в регионе спроса на голубое топливо.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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