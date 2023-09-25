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Тропический шторм обрушился на юго-восточное побережье США

25 сентября 2023 07:34
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Новости США. Тропический шторм «Офелия» обрушился на юго-восточное побережье США. Проливные дожди застали жителей и власти врасплох, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тропический шторм обрушился на юго-восточное побережье США-1

В отдельных регионах зафиксированы приливы воды. Скорость ветра достигает 110 километров в час. Сотни домовладений остались без электричества. Власти выпустили предупреждения в четырех штатах. Там синоптики прогнозируют мощные наводнения.

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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