Тропический шторм обрушился на юго-восточное побережье США

Новости США. Тропический шторм «Офелия» обрушился на юго-восточное побережье США. Проливные дожди застали жителей и власти врасплох, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отдельных регионах зафиксированы приливы воды. Скорость ветра достигает 110 километров в час. Сотни домовладений остались без электричества. Власти выпустили предупреждения в четырех штатах. Там синоптики прогнозируют мощные наводнения.