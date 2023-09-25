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На Сицилии бушует лесной пожар. Есть погибшие

25 сентября 2023 06:46
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Новости Италии. Лесной пожар бушует на итальянском острове Сицилия. Два человека погибли, продолжается эвакуация из пострадавших районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Сицилии бушует лесной пожар. Есть погибшие-1

В безопасное место перевезти удалось уже более 700 человек. В основном это туристы, которые отдыхали в самых популярных городах региона. Горят Палермо и Мессина. С огнем борются не только пожарные на земле, но и авиация. Усугубляют ситуацию сильный ветер и высокие температуры. На Сицилии сейчас больше 30 градусов.

# Пожар # Новости Италии # Фотофакт

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