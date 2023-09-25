На Сицилии бушует лесной пожар. Есть погибшие

В безопасное место перевезти удалось уже более 700 человек. В основном это туристы, которые отдыхали в самых популярных городах региона. Горят Палермо и Мессина. С огнем борются не только пожарные на земле, но и авиация. Усугубляют ситуацию сильный ветер и высокие температуры. На Сицилии сейчас больше 30 градусов.