В Португалии учителя вышли на акцию протеста

Новости Португалии. Сотни работников образования вышли на акцию протеста в Португалии. Люди недовольны условиями и оплатой труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты призывают правительство принять решительные меры. Свои требования они озвучили на центральных улицах Лиссабона. Как заявили участники шествия, отстаивать право на достойную жизнь вынудили инфляция и рост цен. Все больше учителей в Португалии увольняются или уходят на пенсию. Из-за этого возникает нехватка кадров, власти с решением проблемы не справляются.