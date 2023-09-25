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В Португалии учителя вышли на акцию протеста

25 сентября 2023 06:38
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Новости Португалии. Сотни работников образования вышли на акцию протеста в Португалии. Люди недовольны условиями и оплатой труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии учителя вышли на акцию протеста-1

Активисты призывают правительство принять решительные меры. Свои требования они озвучили на центральных улицах Лиссабона. Как заявили участники шествия, отстаивать право на достойную жизнь вынудили инфляция и рост цен. Все больше учителей в Португалии увольняются или уходят на пенсию. Из-за этого возникает нехватка кадров, власти с решением проблемы не справляются.

# Акции протеста # Новости Португалии # Фотофакт

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