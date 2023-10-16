Три человека погибли во время стрельбы в Денвере

Новости США. Три человека погибли, еще трое получили ранения при стрельбе на вечеринке в американском Денвере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в полиции, огонь велся минимум двумя пистолетами, произвели более 10 выстрелов. Пока неизвестно, кто начал стрельбу и сколько было нападавших. Не исключено, что трагедия произошла в результате конфликта, вспыхнувшего между участниками вечеринки.