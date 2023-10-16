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Три человека погибли во время стрельбы в Денвере

16 октября 2023 06:44
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Новости США. Три человека погибли, еще трое получили ранения при стрельбе на вечеринке в американском Денвере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли во время стрельбы в Денвере-1

Как сообщили в полиции, огонь велся минимум двумя пистолетами, произвели более 10 выстрелов. Пока неизвестно, кто начал стрельбу и сколько было нападавших. Не исключено, что трагедия произошла в результате конфликта, вспыхнувшего между участниками вечеринки.

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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