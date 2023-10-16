Референдум в Польше не может быть признан состоявшимся – СМИ

Новости Польши. Явка на референдуме в Польше составила только 40 %, а это значит, он не может быть признан состоявшимся. Об этом сообщает польское радио со ссылкой на данные экзитпола, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствии с законодательством Польши волеизъявление признается состоявшимся, если явка превышает 50 %. Референдум проходил одновременно с выборами в парламент. Он был инициирован правящей партией «Право и справедливость». Гражданам страны предложили ответить на вопросы, связанные с повышением пенсионного возраста, приватизацией предприятий, миграционной политикой, а также возможностью ликвидации стены на границе с Беларусью.

По итогам парламентских выборов три оппозиционных объединения получили необходимое количество голосов для формирования коалиции и борьбы за право сформировать правительство. Но это пока всего лишь предварительные результаты – итоги опросов людей на выходе из избирательных участков. Вместе с тем аналитики предполагают, что правительство в Польше действительно сменится. Официальные итоги выборов ожидаются во вторник, 17 октября.