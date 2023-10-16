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Сторонники Палестины пытались захватить посольство США в Иордании

16 октября 2023 06:17
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Новости Иордании. В Иордании акции протеста сторонников Палестины едва не переросли в массовые беспорядки. Несколько сотен демонстрантов пытались взять штурмом посольство США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сторонники Палестины пытались захватить посольство США в Иордании-1

Полиции удалось отбить атаку, однако гарантий, что она не повторится, никто дать не может. Тем более, что протестующие настроены весьма решительно. Их гнев вызвали не только действия Израиля, но и собственного правительства. Власти Иордании разрешили в стране посадку самолетов США с военной помощью для Израиля. Акции протеста запланированы и на сегодня.

# Акции протеста # Фотофакт

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