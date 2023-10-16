Сторонники Палестины пытались захватить посольство США в Иордании

Полиции удалось отбить атаку, однако гарантий, что она не повторится, никто дать не может. Тем более, что протестующие настроены весьма решительно. Их гнев вызвали не только действия Израиля, но и собственного правительства. Власти Иордании разрешили в стране посадку самолетов США с военной помощью для Израиля. Акции протеста запланированы и на сегодня.