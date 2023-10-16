Сторонники Палестины пытались захватить посольство США в Иордании

Новости Иордании. В Иордании акции протеста сторонников Палестины едва не переросли в массовые беспорядки. Несколько сотен демонстрантов пытались взять штурмом посольство США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Иордании. В Иордании акции протеста сторонников Палестины едва не переросли в массовые беспорядки. Несколько сотен демонстрантов пытались взять штурмом посольство США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полиции удалось отбить атаку, однако гарантий, что она не повторится, никто дать не может. Тем более, что протестующие настроены весьма решительно. Их гнев вызвали не только действия Израиля, но и собственного правительства. Власти Иордании разрешили в стране посадку самолетов США с военной помощью для Израиля. Акции протеста запланированы и на сегодня.