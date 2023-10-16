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Россия внесла в Совбез ООН резолюцию о немедленном перемирии на Ближнем Востоке

16 октября 2023 06:18
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Ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта сегодня планируется рассмотреть в ООН. Свою резолюцию на голосование вынесла Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия внесла в Совбез ООН резолюцию о немедленном перемирии на Ближнем Востоке-1

Документ призывает к прекращению огня и освобождению заложников, доступу к гуманитарной помощи и безопасной эвакуации мирных жителей. Он осуждает насилие в отношении гражданского населения, а также любые теракты. Все это относится как к Израилю, так и к палестинцам. Чтобы мирные инициативы Москвы были приняты, резолюции необходимо получить минимум 9 голосов членов Совета безопасности ООН и избежать наложения вето со стороны США, Великобритании, Франции или Китая.

# Международная политика # Фотофакт

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