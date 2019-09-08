Трампу могут объявить импичмент

Новости США. Американскому президенту может быть объявлен импичмент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Текст резолюции сейчас разрабатывают в Палате представителей Конгресса США. Документ будет готов 9 сентября, а голосование по нему состоится уже на следующей неделе.