Трампу могут объявить импичмент

Новости США. Американскому президенту может быть объявлен импичмент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Текст резолюции сейчас разрабатывают в Палате представителей Конгресса США. Документ будет готов 9 сентября, а голосование по нему состоится уже на следующей неделе.
Конгрессмены-демократы обвиняют Трампа в попытке сорвать законное расследование по поводу причастности России к его кампании.
Сам американский лидер неоднократно призывал демократов отказаться от такого рода расследований и заниматься проблемами внутри страны. По данным соцопросов, более 60 % американцев не поддерживают объявление импичмента Трампу.