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Трампу могут объявить импичмент

08 сентября 2019 11:58
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Новости США. Американскому президенту может быть объявлен импичмент,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Текст резолюции сейчас разрабатывают в Палате представителей Конгресса США. Документ будет готов 9 сентября, а голосование по нему состоится уже на следующей неделе.

Трампу могут объявить импичмент-1

Конгрессмены-демократы обвиняют Трампа в попытке сорвать законное расследование по поводу причастности России к его кампании.

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Сам американский лидер неоднократно призывал демократов отказаться от такого рода расследований и заниматься проблемами внутри страны. По данным соцопросов, более 60 % американцев не поддерживают объявление импичмента Трампу.

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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