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Трамп заявил, что пришло время установить мир в Украине с помощью США

30 июня 2023 08:34
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Пришло время для решения конфликта в Украине мирным путем, а Соединенные Штаты должны выступить в качестве посредника. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Экс-глава Белого дома отметил, что на данный момент самое необходимое – это сближение России и Украины, чтобы достичь мира. 

В своих речах Трамп упоминал, что в случае победы на выборах президента в 2024 году он сможет урегулировать сложившуюся в Украине ситуацию за несколько дней, однако не стал раскрывать свои планы и стратегии для достижения этой цели.

# Международная политика # Дональд Трамп

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