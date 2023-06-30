Трамп заявил, что пришло время установить мир в Украине с помощью США

Пришло время для решения конфликта в Украине мирным путем, а Соединенные Штаты должны выступить в качестве посредника. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Экс-глава Белого дома отметил, что на данный момент самое необходимое – это сближение России и Украины, чтобы достичь мира.

В своих речах Трамп упоминал, что в случае победы на выборах президента в 2024 году он сможет урегулировать сложившуюся в Украине ситуацию за несколько дней, однако не стал раскрывать свои планы и стратегии для достижения этой цели.