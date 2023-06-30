Финансовые проблемы вызывают стресс у американцев – соцопрос

Новости США. Финансовые проблемы загоняют американцев в стресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным социсследования, на фоне рекордной инфляции и неуверенности в будущем финансовые проблемы вызывают все больше беспокойства у граждан США.
Как показали недавние опросы, 82 % респондентов признали, что их психическое благополучие страдает из-за проблем с деньгами. Еще 56 % оказались практически на грани из-за отсутствия сбережений на случай чрезвычайной ситуации. Что касается гендерного разреза, бремя финансовых забот тяготит 56 % женщин и 47 % мужчин.