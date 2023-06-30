Финансовые проблемы вызывают стресс у американцев – соцопрос

Новости США. Финансовые проблемы загоняют американцев в стресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным социсследования, на фоне рекордной инфляции и неуверенности в будущем финансовые проблемы вызывают все больше беспокойства у граждан США.