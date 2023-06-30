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Финансовые проблемы вызывают стресс у американцев – соцопрос

30 июня 2023 07:59
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Новости США. Финансовые проблемы загоняют американцев в стресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным социсследования, на фоне рекордной инфляции и неуверенности в будущем финансовые проблемы вызывают все больше беспокойства у граждан США.

Финансовые проблемы вызывают стресс у американцев – соцопрос-1

Как показали недавние опросы, 82 % респондентов признали, что их психическое благополучие страдает из-за проблем с деньгами. Еще 56 % оказались практически на грани из-за отсутствия сбережений на случай чрезвычайной ситуации. Что касается гендерного разреза, бремя финансовых забот тяготит 56 % женщин и 47 % мужчин.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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