Новости США. Дональд Трамп утвердил стратегию США по борьбе с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно документу, основной упор будет делаться на поиск и уничтожение источников террористических группировок, ликвидацию финансовой поддержки боевиков, а также модернизацию средств борьбы с преступниками.

Кроме того, американские власти намерены повысить уровень защиты инфраструктуры, бороться с вербовкой террористов и укреплять контртеррористические способности международных партнеров.