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Трамп утвердил стратегию США по борьбе с терроризмом

05 октября 2018 09:01
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Новости США. Дональд Трамп утвердил стратегию США по борьбе с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно документу, основной упор будет делаться на поиск и уничтожение источников террористических группировок, ликвидацию финансовой поддержки боевиков, а также модернизацию средств борьбы с преступниками.

Кроме того, американские власти намерены повысить уровень защиты инфраструктуры, бороться с вербовкой террористов и укреплять контртеррористические способности международных партнеров.

# Терроризм # Дональд Трамп # Фотофакт

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