В Мексике злоумышленники открыли стрельбу около школы: погибли пять правоохранителей

Новости Мексики. В мексиканском городе Гуаямас в результате стрельбы погибли пять правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники открыли огонь по патрульной машине, стоявшей неподалеку от местной школы.

ЧП произошло как раз в тот момент, когда закончились занятия, и родители забирали учеников домой. После стрельбы началась паника. Нападавшие пытались скрыться, но путь им преградил дорожный полицейский. Бандиты застрелили его. Нескольких человек с ранениями госпитализировали медики. Ведется расследование инцидента.