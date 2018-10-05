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В Мексике злоумышленники открыли стрельбу около школы: погибли пять правоохранителей

05 октября 2018 08:58
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Новости Мексики. В мексиканском городе Гуаямас в результате стрельбы погибли пять правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники открыли огонь по патрульной машине, стоявшей неподалеку от местной школы.

В Мексике злоумышленники открыли стрельбу около школы: погибли пять правоохранителей -1

ЧП произошло как раз в тот момент, когда закончились занятия, и родители забирали учеников домой. После стрельбы началась паника. Нападавшие пытались скрыться, но путь им преградил дорожный полицейский. Бандиты застрелили его. Нескольких человек с ранениями госпитализировали медики. Ведется расследование инцидента.

# Стрельба # Фотофакт

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