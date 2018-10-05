В Японии из-за тайфуна «Конг-рей» десятки тысяч жителей остались без электричества

Новости Японии. Десятки тысяч жителей Японии остались без электричества из-за тайфуна «Конг-рей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отключения произошли в префектурах Окинава и Кугусима и затронули 30 тысяч человек.

Есть сообщения о пострадавших. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились восемь человек.

Сейчас шторм двигается в сторону крупнейшего острова страны Хонсю, неся проливные дожди и сильный ветер. 4 октября из-за непогоды были отменены свыше 200 авиарейсов.