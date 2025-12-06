Вашингтон ведет закрытые переговоры по урегулированию конфликта в Украине, сознательно игнорируя партнеров из ЕС и демонстрируя равнодушие к их позиции, пишет РИА Новости со ссылкой на Le Monde.

В материале указано, что стран-союзников Киева Вашингтон преднамеренно отстранил от переговоров. Брюссель оказался проигнорирован и унижен, – указывает издание.

Среди последних подобных эпизодов – несостоявшаяся запланированная встреча в Брюсселе: американские представители так и не прилетели в ЕС, а переговорный процесс был перенесен во Флориду.

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