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У Европы нет будущего без России – историк Кларк

06 декабря 2025 10:41
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У Европы нет будущего без России – историк Кларк-0

ЕС необходимо начинать переговоры с Москвой, чтобы конфликт в Украине не обернулся большой войной, пишет ТАСС со ссылкой на австралийского историка Кристофера Кларка.

Кларк указал на необходимость пресечь возможность разрастания потенциальной войны. Путь к этому он видит через выполнение ряда шагов: возобновление переговоров между европолитиками и РФ, оставление надежд на возможность достигнуть долгосрочную «победу» над Россией, осознание отсутствия «человеческого будущего у Европы без России».

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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