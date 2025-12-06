Прямой эфир

В Польше на протесты вышли лесники

06 декабря 2025 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Польше вспыхнули «зеленые» протесты. На улицы Белостока вышли лесники. Также к ним присоединились охотники, фермеры и местные чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше на протесты вышли лесники-2

Митингующие требовали от властей обратить пристальное внимание на развитие лесного хозяйства. По мнению демонстрантов, правительство прислушивается лишь к мнению «зеленых» активистов. А те, в свою очередь, не обладают практическими навыками, лишь абстрактными идеологиями. Также протестующие призвали приостановить мораторий на вырубку деревьев. Кроме того, настаивали, чтобы решения о создании заповедников согласовывались с гражданами.

# Международная политика # Протесты

Другие новости рубрики

Все новости
У Европы нет будущего без России – историк Кларк
06 декабря 2025 10:41

У Европы нет будущего без России – историк Кларк

В Риме у дворца президента зажгли огонь Игр 2026 года
06 декабря 2025 10:12

В Риме у дворца президента зажгли огонь Игр 2026 года

Соединенные Штаты планирует выход из программ НАТО
06 декабря 2025 10:01

Соединенные Штаты планирует выход из программ НАТО