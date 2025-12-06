В Польше на протесты вышли лесники

В Польше вспыхнули «зеленые» протесты. На улицы Белостока вышли лесники. Также к ним присоединились охотники, фермеры и местные чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие требовали от властей обратить пристальное внимание на развитие лесного хозяйства. По мнению демонстрантов, правительство прислушивается лишь к мнению «зеленых» активистов. А те, в свою очередь, не обладают практическими навыками, лишь абстрактными идеологиями. Также протестующие призвали приостановить мораторий на вырубку деревьев. Кроме того, настаивали, чтобы решения о создании заповедников согласовывались с гражданами.