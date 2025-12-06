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Запасы природного газа у Латвии могут закончиться этой зимой

06 декабря 2025 10:45
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Жители Латвии с опаской ждут наступления морозов. Дело в том, что запасы природного газа в стране могут закончиться уже этой зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой прогноз высказывают депутаты Сейма.

Главное газовое хранилище Латвии упаковано лишь наполовину. При этом из-за похолодания голубое топливо расходуется быстро – по 3-4 % в неделю. Жителей беспокоит, что власти страны не предпринимают никаких мер. Ирония ситуации в том, что в 2025 году Латвия с гордостью отметила 1000 дней без российского газа. Теперь это «достижение» может обернуться серьезными проблемами.

# Международная политика

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