Запасы природного газа у Латвии могут закончиться этой зимой

Жители Латвии с опаской ждут наступления морозов. Дело в том, что запасы природного газа в стране могут закончиться уже этой зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой прогноз высказывают депутаты Сейма.

Главное газовое хранилище Латвии упаковано лишь наполовину. При этом из-за похолодания голубое топливо расходуется быстро – по 3-4 % в неделю. Жителей беспокоит, что власти страны не предпринимают никаких мер. Ирония ситуации в том, что в 2025 году Латвия с гордостью отметила 1000 дней без российского газа. Теперь это «достижение» может обернуться серьезными проблемами.