При атаке БПЛА ВСУ на Воронежскую область погиб мужчина, два склада загорелись

В ходе налета украинских БПЛА на Воронежскую область погиб мирный житель, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Александра Гусева.

Гусев информировал, что 49-летний погибший мужчина в момент атаки был на улице. Также с ранениями в медучреждение доставлены еще два мирных жителя – один во время удара находился на улице, другой – на территории крупного логистического центра.

Также загорелись два склада – на одном возгорание остановлено, на другом – пожар локализовали, уточнил Гусев.

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