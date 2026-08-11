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Из-за тайфуна на востоке Китая эвакуировали более 1 млн человек

11 августа 2026 07:16
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Из‑за тайфуна на востоке Китая эвакуировали более миллиона человек. Стихия принесла ураганный ветер и сильные дожди – в отдельных районах выпало до 900 миллиметров осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за тайфуна на востоке Китая эвакуировали более 1 млн человек-2

В Шанхае оказались затоплены улицы и крупные торговые центры, из‑за непогоды отменили около тысячи авиарейсов. В пострадавших районах введен высший уровень опасности, предприятиям разрешено временно приостановить работу. По прогнозам синоптиков, тайфун может стать самым мощным в Китае в 2026 году.

# Китай

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