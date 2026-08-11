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Рост цен на биотопливо: эксперты прогнозируют подорожание отопления в Литве

11 августа 2026 07:20
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Эксперты предупреждают жителей Литвы о подорожании отопления из‑за роста цен на биотопливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост цен на биотопливо: эксперты прогнозируют подорожание отопления в Литве-2

Сейчас оно стоит примерно на 60 % дороже, чем год назад. Только за месяц цены выросли почти на 10 % и продолжат расти: на рынке не хватает сырья, а производители не успевают пополнять склады. Из‑за этого предстоящий отопительный сезон может оказаться тяжелым: по оценкам специалистов, коммунальные счета увеличатся на 30-50 % по сравнению с 2025 годом.

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