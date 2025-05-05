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Трамп приказал восстановить и открыть легендарную тюрьму Алькатрас

05 мая 2025 08:18
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Трамп приказал восстановить и открыть легендарную тюрьму Алькатрас-0

Глава государства Дональд Трамп объявил о возобновлении работы исторической тюрьмы Алькатрас, которая была закрыта в 1963 году, подчеркнув тем самым, что уделяет внимание борьбе с преступностью. Об этом пишет ТАСС.

Изначально Алькатрас был военной тюрьмой, но позже в его суровых условиях содержались такие известные преступники, как Аль Капоне, Джордж Келли Барнес и другие.

За годы работы тюрьмы было совершено 14 попыток побега. Однако ни одна из них не была успешной. Даже если из самой тюрьмы удавалось сбежать, то в холодных водах залива не выжил никто.

Фото: pixabay

# Тюрьма # США # Новости США

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