Трамп приказал восстановить и открыть легендарную тюрьму Алькатрас

Глава государства Дональд Трамп объявил о возобновлении работы исторической тюрьмы Алькатрас, которая была закрыта в 1963 году, подчеркнув тем самым, что уделяет внимание борьбе с преступностью. Об этом пишет ТАСС.

Изначально Алькатрас был военной тюрьмой, но позже в его суровых условиях содержались такие известные преступники, как Аль Капоне, Джордж Келли Барнес и другие.

За годы работы тюрьмы было совершено 14 попыток побега. Однако ни одна из них не была успешной. Даже если из самой тюрьмы удавалось сбежать, то в холодных водах залива не выжил никто.