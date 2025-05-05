Во второй тур президентских выборов в Румынии вышли Джордже Симион и Никушор Дан

Во второй тур президентских выборов в Румынии вышли правый националист Джордже Симион и центрист Никушор Дан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. После подсчета всех бюллетеней глава партии «Альянс за объединение румын» набрал без малого 41 % голосов избирателей, тогда как его оппонент – мэр Бухареста – смог заручиться поддержкой лишь около 21 % граждан. Тем не менее он тоже еще поборется за главный пост страны.

Второй тур выборов пройдет 18 мая. Фаворит гонки – 38-летний политик Джордже Симион – сторонник объединения Румынии и Молдовы, за что официальный Кишинев несколько раз запрещал ему въезд в страну. Он выступает против военной помощи Украине, является евроскептиком, часто критикует руководство ЕС. Впрочем, сами жители Румынии не очень верят, что в их жизни что-то кардинально изменится, кто бы ни одержал победу в президентской гонке.

Правда заключается в том, в том, что какой бы кандидат ни победил, я думаю, что для нас, рядовых граждан, результат, вероятнее всего, будет одинаковым. Налоги вырастут, инфляция вырастет, все вырастет. Это точно.

Напомним, это уже вторая попытка страны избрать своего лидера: результаты ноябрьской гонки 2024 отменил Конституционный суд. Власти заявили, что располагают данными, подтверждающими внешнее вмешательство в избирательный процесс.