Трамп прибыл во Флориду, где предстанет перед судом. В чём обвиняют бывшего президента США?

Новости США. Майами готовится к протестам: бывший президент США Дональд Трамп должен сегодня, 13 июня, выступить в федеральном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бывшему главе Белого дома предъявлены 37 пунктов обвинения, в частности хранение секретных документов и препятствование правосудию.

В случае доказательства вины ему грозит до 400 лет лишения свободы. Сегодняшнее заседание станет формальным, там зачитают все пункты обвинения и дадут возможность Трампу ответить на них. Затем определят меру пресечения и график дальнейших слушаний. Сам Трамп настаивает на невиновности и считает, что весь процесс затеян только с одной целью – не допустить его к президентским выборам, которые должны пройти в 2024 году.

Опасаясь беспорядков, которые могут устроить сторонники экс-президента, в Майами вводятся повышенные меры безопасности. Полиция ожидает, что в протестах будут участвовать от 5 000 до 50 000 человек.