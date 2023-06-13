Макрон: начавшееся контрнаступление ВСУ может продлиться несколько месяцев

Контрнаступательная операция ВСУ, которая стартовала несколько дней назад, будет идти несколько недель или месяцев. Такое заявление сделал французский лидер Эмманюэль Макрон, пишет ТАСС.

Наступление тщательно планировалась Киевом, отметил президент Франции. Париж и союзники приложили максимум усилий и сделали все, чтобы помочь осуществить эту наступательную операцию в рамках, обозначенных Западом с момента начала конфликта. Задача заключается в том, чтобы наказать Российскую Федерацию, пресечь ее военные усилия, помочь киевскому режиму держать сопротивление и отвоевать земли, но никогда не нападать на РФ, сказал Макрон. Он добавил, что Франция стремится избежать любых проявлений усугубления украинского конфликта.

На контрнаступление ВСУ президент Франции возлагает надежды и ждет, что оно окажется победоносным. Он отметил, что от успешности наступательных действий зависит переход к фазе мирных переговоров в благоприятных условиях. Макрон выразил убеждение, что Украина завоевана не будет, а ее поддержка в политическом, экономическом, военном плане со стороны союзников должна продолжаться столько, сколько потребуется.