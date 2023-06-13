Российские военные поразили отступающую бронетехнику ВСУ в районе Артёмовска

Военные Северного флота РФ ликвидировали отступающую технику Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении, сообщает РИА Новости.

Бронетранспортеры были уничтожены российской стороной после неудачной попытки атаки ВСУ.

Артемовск был полностью освобожден российскими военными в ночь на 21 мая. Боевые действия за город шли 220 дней. ВСУ продолжают попытки атак на Артемовском направлении. В российском оборонном ведомстве сообщают, что украинская сторона терпит неудачи и несет серьезные потери как в живой силе, так и технике.