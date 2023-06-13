Прямой эфир

Российские военные поразили отступающую бронетехнику ВСУ в районе Артёмовска

13 июня 2023 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Военные Северного флота РФ ликвидировали отступающую технику Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении, сообщает РИА Новости. 

Бронетранспортеры были уничтожены российской стороной после неудачной попытки атаки ВСУ. 

Артемовск был полностью освобожден российскими военными в ночь на 21 мая. Боевые действия за город шли 220 дней. ВСУ продолжают попытки атак на Артемовском направлении. В российском оборонном ведомстве сообщают, что украинская сторона терпит неудачи и несет серьезные потери как в живой силе, так и технике. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Эстонии планируют вынести вотум недоверия премьер-министру
12 июня 2023 19:46

В Эстонии планируют вынести вотум недоверия премьер-министру

Солдаты ВВС Великобритании больше не могут самостоятельно оплачивать свои счета
12 июня 2023 19:45

Солдаты ВВС Великобритании больше не могут самостоятельно оплачивать свои счета

Работодатели в США больше не обязаны проверять возраст детей при найме
12 июня 2023 19:43

Работодатели в США больше не обязаны проверять возраст детей при найме