Трамп планирует распустить НАТО в случае победы на выборах

Новости США. Дональд Трамп планирует распустить НАТО в случае победы на президентских выборах. По его мнению, альянс слишком дорого обходится американской казне, при этом особой пользы не приносит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, бывший лидер Штатов заявил, что готов вернуться к обсуждению вопроса в том случае, если объединение также пойдет навстречу. В частности, увеличит расходы на оборону. Кроме того, Трамп настаивает на реформировании устава организации. Особенно политика смущает пункт, согласно которому военные действия против одного члена альянса приравниваются к нападению на весь блок.