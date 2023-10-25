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Трамп планирует распустить НАТО в случае победы на выборах

25 октября 2023 20:01
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Новости США. Дональд Трамп планирует распустить НАТО в случае победы на президентских выборах. По его мнению, альянс слишком дорого обходится американской казне, при этом особой пользы не приносит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп планирует распустить НАТО в случае победы на выборах-1

Впрочем, бывший лидер Штатов заявил, что готов вернуться к обсуждению вопроса в том случае, если объединение также пойдет навстречу. В частности, увеличит расходы на оборону. Кроме того, Трамп настаивает на реформировании устава организации. Особенно политика смущает пункт, согласно которому военные действия против одного члена альянса приравниваются к нападению на весь блок.

# НАТО # Дональд Трамп # Фотофакт

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