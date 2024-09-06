Трамп не знает, как реагировать на слова Путина о поддержке Харрис

Экс-лидер США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о своей неопределенности в отношении того, как реагировать на ироничное высказывание президента РФ Владимира Путина о поддержке Москвой вице-президента США Камалы Харрис. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Путин с иронией заявил, что после того как действующий президент Джо Байден был «снят» с выборов, Москва поддержала Харрис, но при этом подчеркнул, что решение в конечном итоге остается за американцами. Выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, Трамп признал, что не знает, стоит ли ему обижаться или же комментарий Путина случайно пошел ему на пользу.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября, и Байден, как ожидалось, будет выступать от Демократической партии, пока в июле он не снялся с гонки после неудачных дебатов против Трампа. Байден одобрил Харрис в качестве своей замены, и впоследствии она стала кандидатом от Демократической партии, а Трамп – ее главным соперником. Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.