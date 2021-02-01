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Трамп нанял двух новых адвокатов для процесса по делу об импичменте

01 февраля 2021 11:59
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Новости США. Дональд Трамп назначил двух главных адвокатов для процесса по делу об импичменте. Речь идет о Брюсе Касторе – младшем и Дэвиде Шене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Трамп нанял двух новых адвокатов для процесса по делу об импичменте-1

Последний уже работал с Трампом во время подготовки к судебному разбирательству. За последнее время команду экс-президента покинули пять адвокатов, причем трое из них были наняты совсем недавно.  

Трамп нанял двух новых адвокатов для процесса по делу об импичменте-4

Напомним, 13 января Палата представителей Конгресса объявила Трампу импичмент «за подстрекательство к восстанию», когда 6 января сторонники бывшего президента США ворвались в здание Капитолия. Сенат начнет рассматривать дело об импичменте 8 января.  

# Выборы в США # Дональд Трамп # Брюс Кастор # Дэвид Шен # Фотофакт

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