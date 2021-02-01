Трамп нанял двух новых адвокатов для процесса по делу об импичменте

Новости США. Дональд Трамп назначил двух главных адвокатов для процесса по делу об импичменте. Речь идет о Брюсе Касторе – младшем и Дэвиде Шене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Дональд Трамп назначил двух главных адвокатов для процесса по делу об импичменте. Речь идет о Брюсе Касторе – младшем и Дэвиде Шене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последний уже работал с Трампом во время подготовки к судебному разбирательству. За последнее время команду экс-президента покинули пять адвокатов, причем трое из них были наняты совсем недавно.
Напомним, 13 января Палата представителей Конгресса объявила Трампу импичмент «за подстрекательство к восстанию», когда 6 января сторонники бывшего президента США ворвались в здание Капитолия. Сенат начнет рассматривать дело об импичменте 8 января.