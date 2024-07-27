Трамп хочет предложить Киеву помощь на 500 млрд долларов

В США рассматривается вариант развития событий, в ходе которого может быть составлена программа ленд-лиза для Киева в размере 500 млрд долларов, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп победит, пишет РИА Новости.

В статье для The Wall Street Journal приведены слова бывшего госсекретаря Майка Помпео и исполнительного директора лоббистской компании BGR Group Дэвида Урбана. По их мнению, не стоит накладывать излишнее бремя на американских налогоплательщиков посредством новых счетов, а необходимо дать Киеву возможность взять в долг достаточную денежную сумму для покупки оружия в США. Также Помпео и Урбан предлагают «снять все ограничения на виды оружия, которые Украина может получать и использовать».