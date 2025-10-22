Трамп ещё не уверен, состоится ли встреча с Путиным

Нет однозначного ответа, состоится ли в ближайшее встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

По словам американского лидера, решение по этому поводу еще не принято. «Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Трамп.

Глава Белого дома уточнил, что через несколько дней проинформирует о последующих шагах американской администрации по поводу возможности указанной встречи. По мнению Трампа, встреча в Будапеште – не стала бы тратой времени.

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