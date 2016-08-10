На Филиппинах прямо на улицах расстреливают наркоманов

Новости Филиппин. Новый президент Филиппин Родриго Дутерте, который вступил в должность лишь 30 июня, успел не просто объявить местной наркомафии войну на уничтожение, но и добиться в этой войне значительных, хотя и небесспорных успехов.

Филиппинский лидер, фактически, объявил всех, кто как-то связан с торговлей галлюциногенами, вне закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наркозависимым и наркоторговцам была дана неделя на то, чтобы стать на учет в полиции: после этого людям в погонах было позволено убивать незарегистрированных при задержании.

К настоящему моменту застрелено более 500 человек – как драг-дилеров, так и всякого, у кого зелье оказалось при себе.

Правозащитники протестуют, а наркоторговцы бросились регистрироваться: порой в участках даже выстраивались очереди.