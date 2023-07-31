Теракт в Пакистане: число погибших после мощного взрыва возросло до 45 человек

Новости Пакистана. Число жертв теракта в Пакистане возросло до 45. Около 200 человек получили ранения. Среди пострадавших есть и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атаку совершил смертник. Он подложил бомбу в здание, где проходил съезд консервативно-религиозной партии. В результате теракта погиб лидер движения – взрыв прогремел как раз во время его выступления.

По предварительным данным, теракт устроила одна из местных группировок. По мнению властей, таким образом злоумышленники хотели посеять раздор среди мусульман. Сейчас полиция проводит расследование.