Прямой эфир

Теракт в Пакистане: число погибших после мощного взрыва возросло до 45 человек

31 июля 2023 10:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Пакистана. Число жертв теракта в Пакистане возросло до 45. Около 200 человек получили ранения. Среди пострадавших есть и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в Пакистане: число погибших после мощного взрыва возросло до 45 человек-1

Атаку совершил смертник. Он подложил бомбу в здание, где проходил съезд консервативно-религиозной партии. В результате теракта погиб лидер движения – взрыв прогремел как раз во время его выступления.

По предварительным данным, теракт устроила одна из местных группировок. По мнению властей, таким образом злоумышленники хотели посеять раздор среди мусульман. Сейчас полиция проводит расследование.

# Теракт # Новости Пакистана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны Польши заявило о размещении снайперов на границе с Беларусью
31 июля 2023 09:59

Минобороны Польши заявило о размещении снайперов на границе с Беларусью

ФСБ: три россиянина пособничали украинскому «Правому сектору», они обвиняются в госизмене
31 июля 2023 09:24

ФСБ: три россиянина пособничали украинскому «Правому сектору», они обвиняются в госизмене

Пушилин заявил о вытеснении ВСУ в зоне СВО силами ВС России из поселка Старомайорского
31 июля 2023 09:03

Пушилин заявил о вытеснении ВСУ в зоне СВО силами ВС России из поселка Старомайорского