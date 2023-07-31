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Минобороны Польши заявило о размещении снайперов на границе с Беларусью

31 июля 2023 09:59
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Польские снайперы разместились в приграничных районах с Беларусью. Об этом информирует Главное командование Вооруженных сил страны, сообщает РИА Новости.

В публикации говорится, что для сохранения здоровья снайперам свойственны вечерние пешие прогулки на чистом воздухе. Отмечается, что эти мастера разведки, навигации и оружия проявляют уверенность и терпение. Также командование представило ряд фотографий военных снайперов с оружием на фоне польско-белорусской границы.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин заявил, что ситуация на границе с Беларусью по-прежнему остается опасной, а местные патрули сталкиваются с нападениями агрессивных иностранцев.

# Международная политика

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