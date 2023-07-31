ФСБ: три россиянина пособничали украинскому «Правому сектору», они обвиняются в госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) арестовала трех уроженцев Воронежской области по подозрению в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Они занимались передачей сведений о военных объектах России запрещенной в РФ украинской националистической организации «Правый сектор». Задержанные обвиняются по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») с наказанием от 12 до 20 лет лишения свободы или вплоть до пожизненного лишения свободы. Следствие по делу продолжается.