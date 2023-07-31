Прямой эфир

ФСБ: три россиянина пособничали украинскому «Правому сектору», они обвиняются в госизмене

31 июля 2023 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Федеральная служба безопасности (ФСБ) арестовала трех уроженцев Воронежской области по подозрению в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Они занимались передачей сведений о военных объектах России запрещенной в РФ украинской националистической организации «Правый сектор». Задержанные обвиняются по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») с наказанием от 12 до 20 лет лишения свободы или вплоть до пожизненного лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Пушилин заявил о вытеснении ВСУ в зоне СВО силами ВС России из поселка Старомайорского
31 июля 2023 09:03

Пушилин заявил о вытеснении ВСУ в зоне СВО силами ВС России из поселка Старомайорского

270 тысяч человек переехали из Германии в 2022-м из-за недовольства политикой властей
31 июля 2023 09:02

270 тысяч человек переехали из Германии в 2022-м из-за недовольства политикой властей

Британцы снова будут мёрзнуть зимой – в стране повысят тарифы на отопление
31 июля 2023 09:00

Британцы снова будут мёрзнуть зимой – в стране повысят тарифы на отопление