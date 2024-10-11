Российская телеведущая Татьяна Лазарева объявлена в международный розыск

Российскую телевизионную ведущую Татьяну Лазареву объявили в международный розыск из-за возбужденного уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы суда.

В них также указывается, что телеведущая уже долгое время живет за границей. Ранее она заявляла в социальных сетях, что ее радуют новости об ударах по городам Российской Федерации украинских БПЛА. После этого против нее в России было заведено уголовное дело об оправдании терроризма. В РФ ей грозит до 7 лет лишения свободы.