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Российская телеведущая Татьяна Лазарева объявлена в международный розыск

11 октября 2024 08:47
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Российскую телевизионную ведущую Татьяну Лазареву объявили в международный розыск из-за возбужденного уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы суда.

В них также указывается, что телеведущая уже долгое время живет за границей. Ранее она заявляла в социальных сетях, что ее радуют новости об ударах по городам Российской Федерации украинских БПЛА. После этого против нее в России было заведено уголовное дело об оправдании терроризма. В РФ ей грозит до 7 лет лишения свободы.

# Международная политика

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