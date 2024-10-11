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СМИ: Польша раньше всех начала снос советских памятников

11 октября 2024 10:09
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Польша стала одной из первых, кто начал войну с советскими памятниками. Она приступила к их уничтожению раньше, чем в Эстонии, Латвии, Литве, Украине и других странах. Об этом сообщило крупное польское издание «Речь Посполита», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: Польша раньше всех начала снос советских памятников-2

По его данным, эта вандальная борьба длится уже более 10 лет. Возглавил ее Институт национальной памяти, который по логике должен был эту память поддерживать. Вместо этого он создал список памятников, которые, по его мнению, подлежат уничтожению. Перечень постоянно обновляется. В нем сейчас почти 100 монументов. Однако властям и этого показалось мало. 

Из более чем 560 мемориалов официально ликвидировано более 470. И эта война продолжится. Так как никто не осмелится нарушить польский закон о так называемой декоммунизации.

# Международная политика

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