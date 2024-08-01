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Telegraph: Украина уже поднимает истребители F-16 в небо в качестве ПВО

01 августа 2024 10:20
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По данным газеты  The Daily Telegraph, украинская сторона подняла в воздух истребители F-16, переданные ей странами НАТО, для применения в качестве ПВО. Об этом пишет ТАСС.

Официальные лица Украины не опровергают эту информацию. Агентство Bloomberg сообщает, что первая партия F-16 уже доставлена в страну, но количество самолетов невелико.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что поставки F-16 не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к продлению конфликта, и что эти самолеты будут уничтожены, как и другая западная техника.

# Оружие и боеприпасы

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