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Таиланд накрыло едким дымом – так местные фермеры готовят поля к посевной

29 марта 2023 06:11
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Новости Таиланда. Загрязнение воздуха в Таиланде достигло опасного уровня. Причиной стали сезонные пожары в сельскохозяйственных угодьях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таиланд накрыло едким дымом – так местные фермеры готовят поля к посевной-1

Таиланд накрыло едким дымом – так местные фермеры готовят поля к посевной-3

Местные фермеры готовят поля к посевной, а для этого поджигают их. В результате дымом охвачены сразу несколько городов на севере страны. Чиангмай пострадал сильнее остальных. Там жителям раздали защитные маски. Загрязнения воздуха от пожаров в Таиланде – привычное явление. Не смущает фермеров даже откровенная незаконность таких варварских поджогов.

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# Пожар # Новости Таиланда # Фотофакт

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