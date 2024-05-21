Свыше 10 тысяч человек пришли проститься с президентом Ирана и главой МИД в Тебризе

В Тебризе простились с президентом Ирана и главой МИД страны, погибших в результате крушения вертолета. Процессия собрала свыше 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похоронят главу Исламской Республики в четверг, 23 мая, в его родном городе, в мавзолее Мешхеда, который является центром паломничества. До этого времени жителям страны дадут возможность попрощаться с главой государства. Траурные церемонии пройдут в разных городах страны. Так, завтра, 22 мая, всеобщая поминальная молитва пройдет в Тегеране. Туда уже прибыл самолет с телами погибших в авиакатастрофе.