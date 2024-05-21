Свыше 10 тысяч человек пришли проститься с президентом Ирана и главой МИД в Тебризе

В Тебризе простились с президентом Ирана и главой МИД страны, погибших в результате крушения вертолета. Процессия собрала свыше 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Тебризе простились с президентом Ирана и главой МИД страны, погибших в результате крушения вертолета. Процессия собрала свыше 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Похоронят главу Исламской Республики в четверг, 23 мая, в его родном городе, в мавзолее Мешхеда, который является центром паломничества. До этого времени жителям страны дадут возможность попрощаться с главой государства. Траурные церемонии пройдут в разных городах страны. Так, завтра, 22 мая, всеобщая поминальная молитва пройдет в Тегеране. Туда уже прибыл самолет с телами погибших в авиакатастрофе.
В Иране объявлен пятидневный траур. Расследование обстоятельств авиакатастрофы продолжается, однако власти уже объявили, что причиной трагедии стали технические проблемы. Следов постороннего вмешательства не обнаружено. Напомним, вертолет, на борту которого находились президент Ирана, глава МИД и другие официальные лица, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны. Выживших в этой трагедии нет.