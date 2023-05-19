Страны G7 намерены добиваться сокращения доходов России от экспорта

Страны «Большой семерки» сегодня идут по пути последовательной эскалации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На саммите в Хиросиме подтверждена готовность и дальше оказывать всестороннюю помощь Украине – финансовую и, конечно, военную. Ее продолжат накачивать различного рода вооружением.

Кроме того, лидеры G7 намерены добиваться сокращения доходов России от экспорта энергоносителей и других ресурсов. Впрочем, подобные заявления уже не раз звучали из уст европейских политиков. А вот высказывания в сторону Китая оказались несколько неожиданными. Лидеры крупнейших индустриальных экономик пообещали выступить единым фронтом против внешней политики Поднебесной. Напомним, утром сотни демонстрантов осудили встречу в Хиросиме. Гнев японцев вызвал выбор места саммита: ведь город пострадал от атомной бомбардировки в 1945-м. Из-за этого демонстранты посчитали, что встреча проводится для подготовки к ядерной войне.