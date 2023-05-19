Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию на ЛАГ и пригласил наследного принца в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на саммит Лиги арабских государств и пригласил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда посетить Украину, сообщает ТАСС.

Зеленский выразил признательность наследному принцу за помощь Украине и принципиальную линию в международных организациях. Во время встречи лидеры стран обсудили двусторонние вопросы и мировые проблемы.

Руководители арабских стран прибыли в Джидду для участия в 32-м саммите ЛАГ. Основными темами этого саммита являются разрешение кризисов в Йемене, Ливии, Сирии и Судане, а также палестино-израильского конфликта. Участники обсуждают укрепление экономического взаимодействия и вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом.