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Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию на ЛАГ и пригласил наследного принца в Украину

19 мая 2023 14:55
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал на саммит Лиги арабских государств и пригласил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда посетить Украину, сообщает ТАСС.

Зеленский выразил признательность наследному принцу за помощь Украине и принципиальную линию в международных организациях. Во время встречи лидеры стран обсудили двусторонние вопросы и мировые проблемы. 

Руководители арабских стран прибыли в Джидду для участия в 32-м саммите ЛАГ. Основными темами этого саммита являются разрешение кризисов в Йемене, Ливии, Сирии и Судане, а также палестино-израильского конфликта. Участники обсуждают укрепление экономического взаимодействия и вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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