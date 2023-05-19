По главной улице Хиросимы прошли сотни людей, протестуя против саммита «Большой семёрки»

Новости Японии. Сотни людей прошли по главной улице Хиросимы, протестуя против саммита «Большой семерки». Гнев японцев вызвал факт встречи глав ядерных держав в городе, пострадавшем от атомной бомбардировки в 1945 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению демонстрантов эта встреча проводится для подготовки к ядерной войне, поэтому жители страны должны сделать все возможное, чтобы не допустить ее. Протестующие также обвинили некоторые страны G7 в разжигании региональной напряженности, в частности США, которые усиливают военное присутствие в регионе и создают антикитайскую коалицию.