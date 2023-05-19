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По главной улице Хиросимы прошли сотни людей, протестуя против саммита «Большой семёрки»

19 мая 2023 12:38
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Новости Японии. Сотни людей прошли по главной улице Хиросимы, протестуя против саммита «Большой семерки». Гнев японцев вызвал факт встречи глав ядерных держав в городе, пострадавшем от атомной бомбардировки в 1945 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По главной улице Хиросимы прошли сотни людей, протестуя против саммита «Большой семёрки»-1

По мнению демонстрантов эта встреча проводится для подготовки к ядерной войне, поэтому жители страны должны сделать все возможное, чтобы не допустить ее. Протестующие также обвинили некоторые страны G7 в разжигании региональной напряженности, в частности США, которые усиливают военное присутствие в регионе и создают антикитайскую коалицию.  

По главной улице Хиросимы прошли сотни людей, протестуя против саммита «Большой семёрки»-4

Саммит «Большой семерки», который открылся 19 мая в Хиросиме, будет идти три дня. За это время лидеры стран планируют обсудить возможное ужесточение санкций в отношении России и выработать общую политику в отношении Китая.  

# Акции протеста # Новости Японии # Фотофакт

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