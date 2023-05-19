Выдавший ордер на арест Путина прокурор МУС в Гааге объявлен в розыск

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, пишет РИА Новости. Он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в марте 2023 года.

В МУС пояснили, что российского президента подозревают в причастности к военным преступлениям: незаконном вывозе детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию. В Кремле заявили, что решение неправомерно, потому как компетенцию этого суда в России не признают, как и в США, Китайской Народной Республике, Индии, Израиле, Иране.