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Выдавший ордер на арест Путина прокурор МУС в Гааге объявлен в розыск

19 мая 2023 14:26
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Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, пишет РИА Новости. Он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в марте 2023 года. 

В МУС пояснили, что российского президента подозревают в причастности к военным преступлениям: незаконном вывозе детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию. В Кремле заявили, что решение неправомерно, потому как компетенцию этого суда в России не признают, как и в США, Китайской Народной Республике, Индии, Израиле, Иране. 

# Международная политика # Владимир Путин

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