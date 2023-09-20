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Стала известна причина взрыва в жилом доме в Балашихе

20 сентября 2023 19:49
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Новости России. Стала известна причина взрыва в жилом доме в Балашихе. Инцидент, в результате которого погибли четверо жителей и двое спасателей, произошел из-за утечки газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стала известна причина взрыва в жилом доме в Балашихе-1

Она случилась в нежилой квартире. В результате ЧП пострадали 11 человек. После жильцов дома своевременно эвакуировали. И это, без преувеличения, спасло людям жизнь. Поскольку произошло повторное обрушение здания. От дома отлетела плита. Спасатели продолжают поиски людей, которые могут находиться под завалами.

# ЧП # Новости России # Фотофакт

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